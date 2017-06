Garota de 16 anos é esfaqueada pelo padrasto ao defender a mãe

Preso pela Polícia neste fim de semana um homem de 37 anos na cidade de Três Lagoas pois o autor tentou estuprar a enteada de 16 anos e agredir a mulher de 33 anos.

A adolescente estava com um grupo de amigos no apartamento da família, quando o padrasto chegou e passou a agredir a mãe dela com socos momento em que em defesa da mãe também foi agredida com tapas pelo homem.

O padrasto na sequência levou a menina para o quarto e a jogou na cama desferindo tapas em seu rosto e tentando estupra-la afirmando que ela merecia pelo fato de ser lésbica. Ao perceber que os vizinhos acionaram a polícia, o homem, fugiu levando pelos cabelos a mulher até um matagal que ao lado do condomínio.

Na tentativa de salva a mãe a adolescente foi a trás do agressor e acabou sendo esfaqueada na perna pelo padrasto. Socorria a adolescente por moradores e levada ao atendimento médico.

A polícia cercou o local na tentativa de localizar o homem e a vítima, mas sem sucesso. Momento em que receberam a informação de que a mulher tinha voltado para o apartamento. Ao ser abordado pelos militares negou as agressões e pediu para que fossem embora.

O site JP News informou que a menina foi localizada na casa de vizinhos e confirmou as agressões. Os policiais voltaram ao apartamento e encontraram o autor que entrou no imóvel pela janela. Na delegacia, a mulher negou novamente ter sido agredida e acabou sendo desmentida pela filha.

A adolescente disse que a mãe é constantemente agredida pelo marido e que ela também sofre com as agressões.

Ainda de acordo com ela, a mãe teria mentido por não querer se separar do marido.

