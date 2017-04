Garras é homenageado pelo vereador Andre Salineiro

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e o seu titular, o Delegado Fábio Peró Correa Paes foram homenageados hoje, dia 20/04, durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande.

A Moção de Congratulação veio do vereador e Policial Federal André Salinero. A congratulação é em reconhecimento e gratidão pelos relevantes serviços prestados em defesa da sociedade e eficiência do delegado na condução de diversas investigações, entre elas aquela que identificou e prendeu os autores do furto a uma agência bancária, no município de Sonora.

Outra ação de grande repercussão foi a desarticulação de uma organização criminosa, que atuava no furto de gado, em várias regiões de Mato Grosso do Sul. “Essa é uma moção especial pela excelência do trabalho do delegado Peró e toda sua equipe nas atuações que impedem diversas ações criminosas todos os dias”, destacou Salineiro.

Caroline Maldonado

Assessoria de Imprensa do Vereador

Comentários