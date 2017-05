Garrincha: restos mortais do craque somem de cemitério no RJ

Restos mortais do craque Mané Garricha sumiram. A filha do jogador que pretendia homenagear o pai ‘Garrincha’ no tumulo descobriu que os restos mortais após uma exumação desapareceram. A notícia foi revelada pelo Jornal ‘Extra’.

O corpo de Garrincha, que morreu em janeiro de 1983, foi enterrado no cemitério de Raiz da Serra, em Magé, Região Metropolitana do Rio. O túmulo do craque já mostra um erro, pois a data da morte que consta na lápide é 1985.

A funcionário revelou ao jornal ‘Extra’ que corpo foi exumado e levado para uma gaveta, mas não há documento que comprove essa informação.

Rosângela, filha do jogador conversou com o RJTV na manhã de hoje (31) e disse que o corpo do pai foi retirado do jazigo da família porque outro familiar precisou ser enterrado lá. De acordo ela, nenhuma das filhas participou da exumação nem tem qualquer documento que comprove que o corpo foi retirado do túmulo.

O jornal o ‘Extra’, revelou que o atual prefeito de Magé, Rafael Tubarão, queria homenagear Garrincha, que completaria 84 anos em outubro. Tubarão procurou saber o local exato do sepultamento e recebeu um relatório da Secretaria de Ação Social do município, informando sobre a exumação.

