Gerson Claro declaro que contratou empresa por R$ 6 milhões de reais

Gerson Claro, ex-diretor do Detran e que após ser preso em decorrência da Operação Antivírus deflagrada pelo Gaeco na semana passada pediu exoneração do cargo. O ex-diretor também revelou que havia uma empresa recentemente contrata no valor de R$ 6 milhões pelo órgão. Empresa este que implica em um esquema de uma quarta terceirização com a ITEL Informática.

Esta empresa é a Master Case Digital Business. A empresa foi contrata pelo Detran-MS no último dia 29/08. Esta empresa desempenharia o serviço que era executado pela então Pirâmide Central Informática.

A empresa Pirâmide Central Informática é um dos alvos de investigações do Gaeco.

