Gestante fica ferida em acidente de trânsito na BR-262

Acidente na BR-262 na saída para Três Lagoas, em Campo Grande vitimou uma gestante de 8 meses. O motorista do segundo automóvel saiu ileso.

O acidente ocorreu quando Dayse Gleice Amâncio da Silva, de 30 anos, entrava na rodovia quando bateu no outro veículo. Ela disse aos bombeiros que não viu o carro do empresário Max Silva, de 36 anos.

O veículo conduzido por Dayse ficou com a frente destruída e devido a colisão parou no meio da pista. Já o de Max o segundo condutor ficou na lateral da via.

De acordo com Cleiton Luiz, esposa da vítima, o casal reside na região e segui para o trabalho quando aconteceu o acidente. O esposo relatou que teve algumas escoriações, mas estava bastante nervosa, porém, acredita que não houve nada grave com ela e nem com o bebê. Ela foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

O motorista do outro carro também iria trabalhar. Ele tinha acabado de deixar os filhos na escola

Comentários