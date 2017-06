GIANCARLO MIRANDA – Presidente do SINPOL/MS

GIANCARLO CORRÊA MIRANDA (36): Formado em Direito, pós-graduado em ‘Gestão em Segurança Pública’, escrivão da Polícia Civil desde 2004. Já atuou na DEH, DECON e DERF. Foi diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis do MS. É atual presidente do SINPOL, eleito para o triênio 2015-2018. Diretor jurídico da UGT-MS (União Geral dos Trabalhadores do MS). Voltou a ser entrevistado no programa ‘Boca do Povo’ da super-rádio DIFUSORA FM 101,9MGz.

Por B. de Paula Filho

Boca: O Governo tem prestigiado o policial civil como se deve ou na visão do sindicado ainda falta muito?

GIANCARLO – “Na visão do SINPOL-MS, e até mesmo desta sociedade, o Governo estadual não tem valorizado os profissionais de polícia. É o segundo ano sem reajuste aos servidores públicos. Estamos dialogando com o Governador desde 2015. Ele assumiu compromisso conosco em sua eleição e não tem cumprido. Nossa classe está desanimada. O Governo precisa dialogar com o sindicado. Caso isto não ocorra, teremos um futuro de protestos e manifestações. Temos a palavra do governador empenhada, mas se ela não vale nada, resta-nos procurar outro caminho”.

Boca: Vocês não temem que o governador, pressionado pela situação, dê aumento e comece atrasar os salários?

GIANCARLO – “Toda essa situação foi estudada desde 2015. Acompanhamos as finanças do Estado. Sabemos que ela está no limite providencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é possível valorizar algumas categorias. Se o Governador quiser valoriza a todos, mas é preciso que haja planejamento, revisão de algumas políticas, inclusive de isenção fiscal de investimentos”.

Boca: A SEJUSP diz que a ‘Segurança Pública’ está equipada inclusive com helicóptero, e parece não se preocupar com o mais importante: aqueles que fazem tudo isso funcionar…

GIANCARLO – “Está faltando uma visão humanística e planejamento. Temos consciência dessa ‘maré’ de crise financeira e política institucional, mas é possível sentir a falta de planejamento”.

Boca: E se o Governo acenar com uma esperança para vocês?

GIANCARLO – “Não é questão de esperança, mas de planejamento que inexiste. Está se trabalhando sempre em caráter emergencial. Só resolveu apagar o incêndio quando ele já foi iniciado. Queremos uma solução definitiva capaz de resolver o problema definitivamente. É necessário renovar a frota?… Fazer concurso?… claro que sim. Senão a classe vai definhando. É preciso acabar com a improvisação e dar segurança à carreira do policial civil. Também é necessário cumprir com o que foi tratado, compromissado em 2015”.

BOCA: Pode haver greve?

GIANCARLO – “Não descartamos. Embora o STF tenha decidido pela proibição dela, vai chegar o momento em que a situação ficará insustentável diante do inconformismo e, assim, ela poderá acabar explodindo mesmo à revelia da lei. Há um direito de greve garantido constitucionalmente. Não está havendo valorização do policial civil. Somos nós que defendemos a população e esse é um setor essencial para a vida em sociedade”.

Boca: Qual é o resultado dessa desvalorização profissional?

GIANCARLO – “Estamos perdendo o entusiasmo. Muitos colegas doentes e em depressão, pois escolheram uma carreira e não estão vendo futuro naquilo que escolheram. Carros, helicópteros, motos, etc, são equipamentos. O homem é o maior e melhor investimento que qualquer governo pode fazer, e isso não está sendo feito até agora”.

Boca: Algo mais?

GIANCARLO – “Nosso agradecimento pelo carinho que sempre fomos recebido por vocês, na revista Boca do Povo ou aqui na super rádio DIFUSORA-FM (101.9MGz). É oportuno falar do nosso sofrimento, aspirações e necessidades, afinal o Policial Civil tem um compromisso com a população, mas não estamos recebendo do atual governo a reciprocidade”

Comentários