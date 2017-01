Giullia Buscacio fala da transformação para viver índia em ‘Novo mundo’: ‘Durou quase um dia inteiro’

Giullia Buscacio interpretará a índia Jacira, uma guerreira, em “Novo mundo”, novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão para a faixa das 18h. Para o papel, a atriz, que viveu Olívia em “Velho Chico”, precisou alongar os fios:

– Não tem muito mistério no processo. Eu estava tão ansiosa para fazer essa caracterização que nem senti a demora e o incômodo. Durou quase um dia inteiro. Mas eu fiz com uma equipe incrível e quem vê, mesmo de perto, jura que o cabelo é meu. Adorei. Ainda estou me acostumando com tantos fios e tão longos. Espero que o público goste também.

A atriz já começou a gravar suas cenas na trama, que tem previsão de estreia para março na Globo.

– Eu estou feliz de participar de um trabalho tão rico. Do figurino à cenografia, são muitos detalhes. Quando entro no set, sinto que faço parte daquele mundo, daquela época. Além de tudo, é uma grande diversão – conta ela sobre a história, ambientada entre 1817 e 1822.

Para se preparar, Giullia visitou uma tribo em Marabá, no Pará. Rodrigo Simas e Allan Souza Lima, que também serão índios na novela, fizeram o workshop com ela.

– Acho que foi uma das vivências mais intensas que eu tive, pois estávamos perto de uma cultura essencialmente distante da nossa. Vivemos aquela rotina de comer as mesmas coisas, andar um dia inteiro descalço, tomar banho ao ar livre, dormir no mesmo lugar. Aprendemos muito. A pintura é realmente única, mas confesso que não sei se seria capaz de reproduzir todos aqueles traços.

