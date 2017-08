Governador de MS diz não temer afastamento do cargo

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de MS em agenda pública afirmou hoje (11) que o processo encaminhado ao STJ envolve fraudadores do fisco e que o fato será provado.

O governado de MS foi questionado quando a possibilidade de ser afastado em decisão judicial, pois o STF derrubou a lei que determinava prévia autorização da Assembleia Legislativa. Reinado respondeu que não teme nenhuma decisão.

E finalizou Reinaldo Azambuja (PSDB) dizendo que ‘De forma alguma temo alguma decisão, até porque isso não tem o menor procedimento. Estamos lidando com fraudadores do fisco. Se denunciaram pessoas do governo, que comprovem se deram alguma coisa. O que posso dizer durante esse procedimento é que a Secretaria de Fazenda teve todo o regramento normal de Estado para proteger as finanças públicas estaduais. A remessa do Garcete é só por questão de prerrogativa de foro. Isso não impede o andamento da comprovação de que eles fraudaram e merecem ser punidos por isso”.

