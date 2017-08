Governador do RN é alvo de operação da Polícia Federal

Operação da Polícia Federal deflagrada hoje (15) tem como alvo o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD).

Agentes da PF apuraram crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. São cumpridos 11 ordens judiciais, dois mandados de prisão e nove de busca e apreensão. De acordo com o site do G1.

A operação foi batizada de “Anteros”, e os mandados foram expedidos pelo STJ. A PF não informou os alvos de cada mandado. Agentes estiveram no prédio em que o governador mora, no bairro de Areia Preta, no começo da manhã.

Raul Araújo Filho, ministro da Corte Especial do tribunal, determinou a abertura de uma investigação preliminar de crimes cometidos pelo governador com ajuda de servidores estaduais.

Manobras ilegais visariam o impedimento das investigação de atos do executivo estadual referentes ao desvio de recursos públicos.

Verba esta que seria desviada por meio da inclusão de funcionários fantasmas na folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte desde 2006.

