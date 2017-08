Governador e Prefeito de MS assinam protocolo de intenções na Câmara Municipal

O Governador de MS Reinaldo Azambuja e o Prefeito de Campo Grande/MS, Marquinhos Trad irão assinar na próxima terça-feira (22) um protocolo de intenções com a Câmara Municipal de Campo Grande-MS.

Esta assinatura é o resultado de uma reunião que foi realizada com os vereadores no último dia 6 de julho, com o Chefe do Executivo Estadual. Esta informação é do presidente da Casa de Leis, João Rocha (PSDB).

Os vereadores enviaram como sugestão de prioridade ao governador uma relação de 21 obras com projetos técnicos já aprovados e com percentual de conclusão do empreendimento que está em estado avançado.

As obras prioritárias são: Aquário do Pantanal, pavimentação dos bairros Nova Lima, Mata do Jacinto, Jardim Seminário, Vila Nasser. E por fim as águas pluviais no rio Anhanduí e obras de infraestrutura do Bálsamo.

Comentários