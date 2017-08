Governador e Prefeito entregam oficialmente rotatória na Via Park

A obra de readequação viária da Via Park foi entrega hoje (16), pelo Governador de MS Reinaldo Azambuja (PSDB) e o Prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD). O investimento da obra é de R$ 1,6 milhão.

As 8h30 estarão no local o Governador e o Prefeito que firmarão um convênio com o Detran em Março com o objetivo de melhoria em 70% do tráfego de acesso ao Parque dos Poderes e o Bairro Carandá Bosque.

Durante cinco meses houve intervenção de drenagem, implantação de acesso entre a Rua Antônio Maria Coelho e Mato Grosso e aumento da faixa de rolagem e instalação de semáforos que adequaram a sinalização ao fluxo de veículos.

Comentários