Governador empossa Diretores da Agepan, com reconhecimento ao trabalho técnico e prioridade ao cidadão

O governador Reinaldo Azambuja deu posse hoje (18) ao Diretor-Presidente e ao Diretor de Transportes, Rodovias e Portos da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) reforçando a importância da atuação técnica e da prioridade ao cidadão usuário dos serviços que são fiscalizados pela agência. Youssif Assis Domingos e Ayrton Rodrigues foram reconduzidos aos cargos que ocupavam, para novos mandatos de quatro anos, após terem seus nomes indicados pelo Executivo e aprovados na Assembleia Legislativa.

“Sempre discutimos a atuação da Agepan olhando o foco nos resultados. Aqui houve avanços importantes, como a implantação da área de Saneamento, que era uma necessidade”, destacou Reinaldo, lembrando que a mais nova das Diretorias da Agência cuida de fiscalizar o serviço que é tema da primeira parceria público-privada do Governo de Mato Grosso do Sul, o saneamento básico, priorizado na atual gestão. “Mato Grosso do Sul está avançando, talvez, para ser o primeiro estado do país a universalizar a coleta e tratamento de esgoto, isso é um ganho enorme para a sociedade sul-mato-grossense”, reforçou.

Para o governador, outra conquista a celebrar é no setor de Transportes, onde ações técnicas têm caminhado junto com iniciativas mais amplas, como a campanha direcionada para a segurança do passageiro, com a exigência do uso do cinto durante todas as viagens pelas estradas de Mato Grosso do Sul. “A Agência tem esse papel de fazer a fiscalização, fazer o acompanhamento das reclamações dos usuários, mas, principalmente, tem tido avanços. Avançamos na melhoria da qualidade e oferta do serviço público com mais qualidade, e a Agepan tem sido intransigente nessas fiscalizações. Isso é importante, assim como o fato de ser um órgão superavitário, que consegue gerenciar seus custos com as próprias receitas”, elogiou.

Youssif Domingos agradeceu o reconhecimento do Executivo e da Assembleia Legislativa e destacou que os resultados vêm do desempenho conjunto da Direção e equipe. “A Agepan hoje é uma agência superavitária; melhoramos a situação do funcionalismo, dentro das nossas limitações; estamos com um importante programa educativo; e somos hoje uma das três melhores no saneamento, dentro de um programa do Ministério das Cidades”, enumerou.

Para o diretor-presidente, também é importante o modelo executado pela atual administração, em que a Secretaria de Governo, por meio do secretário Eduardo Riedel, tem feito interlocução mais próxima e estreitado relacionamento com autarquias como a Agepan. “É importante, para nós que estamos aqui, e que precisamos de respostas rápidas”.

Riedel, titular da pasta à qual a Agepan é vinculada, enalteceu o trabalho dos diretores reconduzidos, destacando que já no início do Governo constatou que a defesa da manutenção do quadro funcional era em benefício do Estado. “São pessoas dedicadas, com vínculo muito técnico, e de um serviço prestado extremamente relevante para Mato Grosso do Sul”.

Também presente à solenidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, disse que a aprovação da recondução dos dois diretores foi resultado do desempenho na função e histórico de trabalho. “A Agência tem uma diretoria competente, um corpo funcional comprometido com a causa da regulação no Mato Grosso do Sul”. Alguns instrumentos normativos resultantes do trabalho da Agência ou de iniciativa do Executivo para o setor dependem de aval do Legislativo, e Mochi aproveitou para assegurar que a Assembleia está à disposição para o aperfeiçoamento da regulação no estado.

Também prestigiaram a cerimônia de posse os diretores da Agepan Sandra Regina Fabril, Marilúcia Sandim e Valter Almeida da Silva; o diretor-presidente da MSGás, Rudel Trindade Junior; o gerente da Agência Setor Público do Banco do Brasil, Lucimar de Melo; o vereador João César Mattogrosso e servidores da Agepan.

