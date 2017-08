Governador promete entregar Aquário do Pantanal até 2018

Anunciada em 2011 como obra emblemática para atrair turistas a Mato Grosso do Sul, a construção do maior aquário de água doce do planeta, em Campo Grande, parece que ser finalizada até 2018. Esta foi a promessa do Governador de MS, Rinaldo Azambuja. E esta obra que já custou aproximadamente até o momento mesmo cerca de R$ 200 milhões.

Quando foi lançada, a construção do aquário estava estimada em R$ 84 milhões. Legalmente, as obras podem receber aditivo de até 25% do valor.

Por diversas vezes, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário estadual de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli, disseram que a obra seria entregue antes do término do mandato, em 2018.

Quando finalizado, o empreendimento será o maior aquário de água doce do mundo, com 6,6 milhões de litros de água, distribuídos em 24 tanques, com 7 mil animais de 263 espécies, entre elas peixes, jacarés e cobras. O Aquário do Pantanal deve incluir ainda um centro de pesquisa, com 1000 m² de laboratório e biblioteca digital. A construção está sendo feita no Parque das Nações Indígenas, na avenida Afonso Pena.

E mais uma vez o Governado de MS afirmou que até meados do ano que quer inaugurar o Aquário de Campo Grande-MS. Ou seja até 2018 a obra estará pronto. “Até meados do ano que vem, talvez até antes, quero inaugurar o Aquário de Campo Grande”. Promessa foi feita pelo Governador de MS Reinaldo Azambuja (PSDB), com base em entendimentos que estão sendo finalizados entre o governo do Estado e a concessionária que vai administrar o empreendimento quando pronto. O Grupo Cataratas responsável pela obra deverá arcar com boa parte dos recursos que serão necessários para a conclusão.

Disse, ainda, O governador Reinaldo Azambuja salientou que o Estado já dispõe, em caixa, de aproximadamente R$ 17 milhões dos R$ 40 milhões necessários para o término da obra.

O Grupo Cataratas deverá arcar com quase o restante. O Governo de MS estará disposto a ajudar com um pouco mais.

