Governador Reinaldo Azambuja diz que está acompanhado sumiço de irmãos na fronteira

O governador Reinaldo Azambuja em agenda pública hoje (17), falou sobre o desaparecimento de dois irmãos, após uma abordagem policial em Ponta Porã no último sábado (12).

O Governador dize que não se surpreendeu pois há uma precariedade na fronteira. E de acordo com o governador ‘sumiços na fronteira do Brasil com o Paraguai viraram situações comuns. “Todo dia nós temos, principalmente na zona de fronteira”.

Com relação à abordagem de policiais do DOF que ocorreu antes do sumiço, Reinaldo disse ser algo que necessita apuração. “Estamos acompanhando o caso”, completou o Governador Reinaldo Azambuja.

