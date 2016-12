Governador relata que corte de gasto evitará aumento de imposto

Reinaldo Azambuja (PSDB). Governador de Mato Grosso do Sul, relatou que vai enxugar a máquina administrativa para gastar menos com o custeio do Estado e com as pessoas. Esta é a linha mestra que pretende adotar o Governador, no âmbito de equilibrar o financeiro em 2017. O ano ainda não se findou, contudo o cenário é propenso a baixo crescimento e retração econômica.

No ano que vem no mês de fevereiro o governo deve remeter à Assembleia Legislativa projeto de reforma administrativa. De acordo com Reinaldo, há uma extensão do corte que ainda é dimensionada. O plano é reduzir secretarias comissionados. Governo avalia também o tamanho da economia que será feita com um novo desenho da máquina administrativa.

“Queremos diminuir a estrutura do Estado naquilo que é possível e não perder qualidade na prestação dos serviços. Não sabemos dizer quais estruturas, mas, terá enxugamento de algumas despesas administrativas para poder suportar o baixo crescimento e a retração da economia. É necessário para dar equilíbrio financeiro, para não ter que onerar a população com mais tributos”, afirma o governador.

Em 2015, quando chegou ao comando do Poder Executivo, Azambuja reduziu o primeiro escalão de 15 para 13 secretarias, além do corte de 20% dos comissionados. Atualmente, o orçamento estadual é quase todo usado para custeio, pessoal, dívidas, financiamento e precatórios. Conforme o governador, somente a despesa com pessoal consome R$ 400 milhões por mês. “Sobra pouco para investimento”, diz Azambuja.

Comentários