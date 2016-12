Governador relata que Reforma Administrativa e da Previdência fica para 2017

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador do estado de Mato Grosso do Sul informou durante agenda pública realizada nesta segunda-feira (12), Na Governadoria, que as reformas administrativas e da previdência devem ficar somente para 2017.

O Governador afirmou que os estudos estão em fase de conclusão e devem ser finalizados ainda este mês. Contudo por causa do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa inciar na próxima semana, deve encaminhar os projetos somente em fevereiro quando a Casa de Leis voltarem de recesso.

Em entrevista, Reinaldo afirmou que os estudos estão em fase de conclusão e devem ser finalizados ainda este mês. Mas, por conta do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa iniciar na próxima semana, deve deixar para encaminhar os projetos somente em fevereiro quando a Casa de Leis volta do recesso.

No entanto, o governador não descartou a possibilidade de convocar uma sessão extraordinária, caso a situação inspire cuidados emergenciais. “Se tiver uma urgência, uma convocação será feita de emergência”, afirmou.

O Governo do Estado já anunciou que pretende cortar gastos com pessoal, servidores comissionados, e de fazer reforma administrativa, reduzindo secretárias e autarquias. Porém, segundo ele, os cortes devem funcionar por meio de produtividades, aqueles (as) produzirem menos deverão ser cortados da atual administração.

Comentários