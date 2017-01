Governador se prepara para a disputa a reeleição do Governo em 2018

Reinaldo Azambuja (PSDB), no mês de fevereiro deverá abrir a temporada da “caça de aliados” para apoiar o seu projeto de reeleição em 2018. Ele precisa começar a costurar acordo político com os partidos antes dos potenciais adversários. O fortalecimento da sua candidatura se deu na eleição de 36 prefeitos no interior. Contudo a frustração e derrota em Campo Grande foram com a vice-governadora Rose Modesto (PSDB)

Azambuja teve de “importar” lideranças até do PT para ampliar a base do PSDB no interior. É o caso de Ruiter Cunha de Oliveira. Ele trocou o PT pelo PSDB para disputar a Prefeitura de Corumbá. Ruiter venceu o então prefeito Paulo Duarte (PDT) debaixo de enxurrada de denúncias de compras de voto de “bolivianos”. A Justiça Eleitoral o absolveu de todas as acusações e foi empossado.

Azambuja precisa se cercar de partidos para alavancar a sua candidatura e dar mínimo de segurança de vitória. Ele é hoje um dos favoritos. Mas poderá ter em seu encalço o ex-governador André Puccinelli (PMDB) que, mesmo não confirmando, vem se preparando para eventual embate com Azambuja. O ex-governador é hoje rival competitivo para atrapalhar os planos do atual chefe do Executivo.

Comentários