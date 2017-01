Governadora em exercício empossa nova diretoria da Fundect de MS

Campo Grande (MS) – Foi nomeado nesta terça-feira (17), pela governadora em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, o novo diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect). O médico veterinário Davi José Bungenstab assume a presidência da instituição para mandato de três anos (1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019).

A cerimônia de posse aconteceu no gabinete da Governadoria, em Campo Grande, e contou com a presença de secretários de Estado, presidentes de fundações estaduais, representantes de universidades e instituições de pesquisa, Embrapa, Iagro, Fecomércio, Sebrae, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Correios e Imprensa.

Davi é especialista em administração rural, doutor em ciências agrárias, meio ambiente e desenvolvimento pela Universidade Humboldt de Berlim, e nos últimos anos foi professor universitário nos cursos de zootecnia, administração rural e medicina veterinária. Em outubro de 2010, assumiu o cargo de pesquisador da Embrapa Gado de Corte na área de sustentabilidade e eficiência energética de sistemas.Entre os objetivos para o triênio, Davi ressalta a posição estratégica da Fundect no meio científico estadual e nacional, além da necessidade de intensificar a articulação internacional para permitir acesso a recursos externos.

“Estamos identificando o que Mato Grosso do Sul precisa para atingir patamares mais altos em ciência e tecnologia. Vamos fomentar a inovação pela ciência para gerar qualidade de vida, planejando e priorizando as ações conforme os recursos disponíveis, fazendo assim uma gestão alinhada com o conselho superior da Fundect em concordância com as metas estabelecidas para o fortalecimento e divulgação da Ciência e Tecnologia no Estado”, afirma Davi.

O presidente aproveitou a oportunidade para agradecer seu antecessor, o agora Magnífico Reitor da UFMS Prof° Marcelo Turine. “O Turine deixou um legado, graças a seu trabalho temos uma instituição preparada para os desafios que estão por vir”, finaliza.

A governadora em exercício Rose Modesto ressaltou que a presença de diversas entidades dos mais variados setores, na cerimônia de posse, reafirma o compromisso com a unidade das instituições em prol do desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.

“Acredito demais na Fundect e na capacidade de sua equipe, a instituição é referência em Ciência e Tecnologia e representa nosso Estado no Brasil e exterior. Confio na capacidade que o Davi tem para alavancar ainda mais as ações dessa área, para isso ele conta com o total apoio do Governo do Estado e de todas as instituições aqui presentes”, conclui.

De acordo com o Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Athayde Nery, o novo diretor-presidente da Fundect tem um grande desafio pela frente. ”Ele é preparado e conta com uma equipe eficiente e alinhada a seu projeto de gestão”, afirma o Secretário.

Nova diretoria

Tomou posse também a nova diretoria da Fundect, para o cargo de diretor científico, foi nomeado Márcio de Araújo Pereira, administrador, mestre em Agronegócios, doutor em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) em sanduíche com a Universidade Wageningen da Holanda, tendo atuado nos últimos anos como Pró-Reitor de Administração e Planejamento da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

Artur Vieira dos Santos ocupa o cargo de diretor administrativo, formado em ciências contábeis com especialização em administração, é auditor do Estado de Mato Grosso do Sul e possui experiência na área de administração com ênfase em auditoria governamental.

Fonte: Portal do MS

Comentários