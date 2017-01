Governo abre licitação de R$ 185,9 milhões para recuperação de quatro rodovias

Campo Grande (MS) – As rodovias estaduais recebem nos próximos dias investimentos da ordem de R$ 185,9 milhões para restauração. Foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira o lançamento de cinco licitações que irão contemplar com serviços de restauração as rodovias MS-156, MS- 338, MS-395 e a MS-470.

As licitações acontecem no próximo mês, nos dias 20,21,22 e 23, conforme especificado no edital e o maior valor será destinado à recuperação da MS-156, que liga as cidades de Amambai e Caarapó. Serão investidos R$ 56.380.985,21 na recuperação da 156.

De acordo com a Coordenadoria de Empreendimentos Viários (Coemv) da Agesul se os trâmites da licitação ocorrerem dentro da normalidade, as obras devem começar em até 90 dias.

Confira os editais na íntegra.

Raquel Pereira – Seinfra.

Foto da Rodovias MS-156.

Fonte: Portal do Ms

Comentários