Governo apresenta 25ª edição do Rally dos Sertões em Bonito

Bonito (MS) – Na manhã desta quinta-feira (26) o secretário Athayde Nery participou de uma reunião em Bonito, nas dependências do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas e Empresas), para debater a realização da 25ª edição do Rally dos Sertões, cujo local de chegada e encerramento em 2017 acontecerá em Bonito.

No início da semana, durante encontro em Campo Grande, foi criado um grupo técnico de trabalho que vai discutir formas de apoio logístico e de infraestrutura para a realização do evento em Mato Grosso do Sul, que contará com o apoio do Governo do Estado.

A reunião foi apresentada pelo diretor Roque Horta, da Dunas Race, empresa organizadora, que falou sobre as vantagens do evento para Bonito e para o setor turístico da região. O encerramento e a premiação acontecerão na Praça da Liberdade.

De acordo com o prefeito municipal, Odilson Soares, o evento terá grande importância para Bonito, atraindo também a atenção da mídia nacional para os atrativos turísticos do município. A edição 2017, além de celebrar a data emblemática da criação do Estado, marcará os 25 anos de uma das maiores provas off road do planeta.

O Rally dos Sertões, maior evento off-road do país, será realizado entre os dias 16 e 26 de agosto, com largada em Goiânia (GO). De acordo com os organizadores o município de Bonito foi escolhido pelo ineditismo, já que o evento nunca passou pelo pantanal ou por Bonito.

Durante os 25 anos de existência o Rally nunca repetiu o mesmo roteiro. A sua organização mobiliza cerca de 1.700 pessoas, três helicópteros, três aviões, drones e carretas de Ação Social e Logística.

O encontro também contou com a presença do Presidente da Fundação de Turismo, Nelson Cintra; do superintendente de turismo, Matheus Dauzacker, do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro; do prefeito de Bodoquena, Kazu; do Secretário Municipal de Turismo, Augusto Mariano; da Secretária Municipal de Governo, Terezinha Braga; do Secretário de Administração e Finanças, Celso Polli; do Diretor do Demtrat, Paulo Xavier, entre outras autoridades, além de representantes do Trade Turístico, do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), da Abrasel, bem como de hotéis, pousadas e de atrativos.

Sectei com informações da prefeitura de Bonito

Fotos: Glaucio Cezar Jabuty

Texto: Alexander Onça

