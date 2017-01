Governo compra 290 mil kits para alunos da rede estadual de ensino

Custo da compra é de R$ 8,4 milhões, conforme publicado nesta segunda-feira (16) no Diário Oficial do Estado

Com cerca de 250 mil estudantes em fase matrícula, a rede estadual de ensino garantiu a aquisição de 290 mil kits escolares, de modo que cheguem aos alunos antes do início das aulas, em fevereiro. O custo total, conforme publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (16), é de R$ 8,4 milhões e prevê a aquisição de cadernos, lápis, borrachas, réguas, canetas, apontadores, entre outros itens.

Ao Campo Grande News, a Secretaria de Estado de Educação informou, via assessoria, que o pregão eletrônico apontava inicialmente um custo de R$ 12,6 milhões para esta quantidade de de kits. Porém, durante o processo licitatório teria obtido economia de R$ 4,2 milhões.

Do total de kits, mais de 10 mil unidades serão enviadas para unidades das APAEs (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Pontualidade – No início ano passado, o Governo do Estado comprou 330 mil kits escolares e 600 mil uniformes, entregues integralmente antes das aulas, que iniciaram em 16 de fevereiro de 2016. Para este ano, alguns prefeitos pedem o adiamento do início e o Governo deve apresentar duas datas ainda nesta segunda, durante evento na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).

A exemplo deste ano, o kit é composto por materiais de uso no dia-a-dia como caderno, canetas, lápis de cor e borracha, adequados à faixa etária dos alunos.

Na Reme, novos atrasos – Na Rede Municipal de Campo Grande, porém, a realidade é outra. Com a licitação para compras de kits escolares suspensa nos últimos dias do mandato do ex-prefeito Alcides Bernal (PP), a gestão de Marquinhos Trad (PP) corre para lançar nova licitação para compra de tais materiais, porém, ainda não consegue traçar nenhuma previsão para entrega, já que ainda não foi feita a compra.

Em 2016, kits e uniformes chegaram aos alunos quase no fim do primeiro semestre. A Reme conta cm 94 escolas e 99 ceinfs (centros de educação infantil), que somam mais de 100 mil alunos.

