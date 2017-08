Governo de MS atrasa repasse a saúde e débito chega a R$ 21 milhões

Recursos a Saúde estão em atrasos a cinco meses, pois o Governo de MS não vem horando com os devidos compromissos com a saúde. As transferências são obrigatórias referentes aos recursos destinados a saúde ao município de Campo Grande. A dívida do estado está já em R$ 21 milhões.

Sebastião de Campos Arinos Junior, presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade foi quem proferiu a referida denuncia em razão da grave situação que o Conselho apresentou uma moção de repúdio ao Governador do MS, Reinaldo Azambuja (PSDB), na figura do secretário estadual de Saúde, Nelson Tavares.

E também encaminhou pedido de providências aos órgãos de controle e fiscalização, como o TCE-MS, MP-MS e MPF.

A moção de acordo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande foi publicada na edição de hoje (3) no Diogrande.

