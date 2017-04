Governo de MS repassa R$ 100 mil para realização da Festa de Maracaju

Para custear as despesas da 23º Festa da Linguiça de Maracaju, que acontecerá entre os dias 29 de abril e 1º de maio o Governo de Mato Grosso do Sul repassou o valor de R$ 100 mil.

O Diário Oficial do Estado de hoje (24/04) publicou o extrato do Termo de Fomento, onde se destina os recursos para o Rotary Club de Maracaju com o objetivo de custear as despesas da Festa da Linguiça de Maracaju.

O valor arrecadado na Festa será revertido em obras públicas para a população maracajuense.

O valor do ingresso para o almoço na festa será de R$ 35 reais.

Comentários