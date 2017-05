Governo do Estado usa recurso da previdência para pagar salários e fornecedores

Desde de outubro do ano passado o governo do Estado não repassa os valores devidos de contribuições ao fundo da massa segregada. A dívida é de R$ 34 milhões. E mais o governo do Estado está usando os recursos que deveriam ser repassados ao fundo para pagar fornecedores e o próprio salários de fornecedores.

O Governador Reinaldo Azambuja em agenda ontem (16) de manhã declarou que só vai pagar o que deve ao fundo previdenciário quando houver fluxo de caixa melhor.

O chefe do Executivo estadual afirmou que, no momento, não há necessidade de efetuar o pagamento. “Nós estamos pagando, nós temos um fundo com R$ 300 milhões depositados e nós vamos pagar no momento oportuno, quando tiver um fluxo de caixa melhor”.

Reinaldo Azambuja admitiu que ao invés de repassar os valores devidos as contribuições ao fundo, explicou que “com a arrecadação, nós estamos pagando a folha de pagamento de pessoal, estamos pagando salário do servidor e pagando fornecedores”, sustentou, ao afirmar novamente que “nós temos R$ 300 milhões que está aplicado, então não estamos precisando do dinheiro hoje e vamos depositar quando houver fluxo de caixa melhor”.

O governo do Estado não repassa os valores decorrentes da contribuição funcional ao fundo desde outubro de 2016.

