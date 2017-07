Governo eleva impostos e preço da gasolina pode subir

Após a alta de PIS e Cofins nos combustíveis anunciada ontem (20) pelo governo, os postos já começaram a reajustar o litro da gasolina pelo país. O site do G1 informou que encontrou postos que aumentaram os preços nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. No Piauí, em um posto que não havia subido os preços, os motoristas fizeram fila para abastecer seus veículos.

Na contramão dos outros estados na Capital Sul-mato-grossense ainda se encontra postos com preços da gasolina a R$3,16, só não temos a informação até quanto o preço será mantido nos postos de combustíveis.

A alíquota de PIS e Cofins ficou mais alta para a gasolina, o etanol e o diesel. No caso da gasolina, a tributação mais que dobrou, passando de R$ 0,38 para R$ 0,79 por litro. Se a alta for repassada na íntegra para o consumidor, o litro da gasolina deverá ficar R$ 0,41 mais caro no país. A decisão sobre o repasse ao consumidor final, contudo, é de cada posto de combustível.

