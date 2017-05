Governo encerra o quadrimestre com déficit R$ 346,031

O governo do Estado encerrou o primeiro quadrimestre com déficit de R$ 346,031 milhões e acima do limite prudencial de gastos com pessoal. De acordo com o relatório resumido de execuções orçamentárias, divulgado ontem (30) pelo Diário Oficial do Estado, nos períodos de Janeiro a Abril, MS alcançou uma receita corrente de R$ 4.081.817.860,11. Contudo as despesas registradas são de R$ 4.457.848.902,46 no mesmo período.

A Prefeitura de Campo Grande, publicou também o balanço na data de ontem (30), que teve avanço de até 13,5% nas principais fontes de arrecadação no início do ano, somado à queda de 10% nas despesas primárias correntes no mesmo período. De janeiro a abril deste ano, as contas públicas da Capital tiveram superavit de R$ 371,6 milhões, saldo de uma receita de R$ 1,072 bilhão e despesa de R$ 700,813 milhões no período.

Contudo o resultado do governo do Estado é contrário ao que tradicionalmente ocorre em inícios de ano, quando há superávit, mas já era esperado, em decorrência da queda na arrecadação com o ICMS do gás natural.

Enquanto isso, crescimento de até 13,5% nas principais fontes de arrecadação no início do ano somado à queda de 10% nas despesas primárias correntes contribuíram para a Prefeitura de Campo Grande fechar as contas no azul neste primeiro quadrimestre de 2017.

O relatório de execução orçamentária publicado ontem no Diário Oficial do Município, de janeiro a abril deste ano, as contas públicas da Capital tiveram superavit de R$ 371,6 milhões, saldo de uma receita realizada de R$ 1,072 bilhão e despesa de R$ 700,813 milhões no período.

