Governo estuda taxa complementar para salários acima de R$ 5,5 mil

O governo do Estado está estudando uma possibilidade de criar uma aposentadoria complementar aos servidores que ganham acima do teto do INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social). Essa proposta de reforma da previdenciária poderá ter clausula obrigando quem ganha mais, ter que contribuir proporcionalmente ao salário.

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul estuda a proposta de que servidores que ganham salários maiores terem que pagar mais, para poder garanti o recebimento dos vencimentos integrais. Salientou o Governador “Não podemos apenas discutir alíquota”, disse em evento nesta manhã.

O teto do INSS é de R$ 5.189,82, mas pode subir para R$ 5.578 em 2017. Funcionários públicos do país contam com a previdência complementar desde 2012 e funciona como um bônus no recebimento dos valores daqueles que ganham acima do teto, mas recebem aposentaria condizente com o teto do INSS.

O governador voltou a citar os dados da previdência, que fechará 2017 com déficit de R$ 738 milhões. A previsão do governo é que o déficit some R$ 900 milhões em 2017 e passe de R$ 1 bilhão em 2018. “Estamos estudando como vamos implementar e iremos apresentar esses projetos no início de fevereiro para a Assembleia Legislativa”, disse Reinaldo, que já adiantou que irá aumentar a contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14%, mas que as mudanças devem ser discutidas com a categoria no ano que vem.

De Acordo com o Governador “não da para expandir despesas se a receita não cresce” e por isso a reforma e ajuste de contas é necessário.

