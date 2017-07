Governo propõe reajuste 2,9% para servidores de MS

Depois de 2 horas de reunião com representantes de 39 sindicatos de trabalhadores do serviço público do Estado, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) apresentou proposta de aumentar o salário dos servidores em 2,94% a partir do mês de outubro. Insatisfeitos, representantes dos sindicatos discutirão a proposta em assembleia com cada uma das categorias.

No encontro que contou com participação de vários secretários do primeiro escalão do Governo e deputados, Reinaldo apresentou números da economia do Estado que, segundo ele, impossibilitam de conceder aumento solicitado pelos trabalhadores.

A proposta do Estado foi de aumento linear, ou seja, o mesmo índice de 2,94% para todos os 78 mil servidores estaduais. Contudo a proposta, no entanto, se aceita pelos trabalhadores, só teria validade a partir do mês de outubro.

Depois da reunião somente os secretários Eduardo Riedel e Carlos Alberto Assis, de Governo e Administração, falaram com a imprensa. Ambos seguiram o discurso de que o país enfrenta a pior crise da história e que a proposta feira já impactará em R$ 11 milhões mensais no cofre do Estado.

Totalmente insatisfeitos, representantes dos sindicatos criticaram o Governo. “Cadê a gestão com competência que tanto esse governo faz?”, questionou Alírio Vilassanti, presidente da AOFMS (Associação dos Oficiais Militares de Mato Grosso do Sul).

Para Giancarlo Miranda, presidente do Sinpol a perda econômica estimada nos últimos três anos supera os 20%.

A notícia sobre a proposta do Governo foi dada a centenas de servidores que aguardavam do lado de fora da Governadoria pelos próprios sindicalistas, em carro de som. A proposta foi recebida com vaia pelos trabalhadores, que cogitam mobilização para Greve Geral no Estado.

