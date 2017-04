GPA terá helicóptero exclusivo para combater o crime

Policiamento aéreo diário inicia-se hoje à tarde (19/04). Expectativa é de que helicóptero do Grupo de Policiamento Aéreo (GPA) faça 1h30 de sobrevoo em pontos com maior índice de criminalidade. Além do piloto, aeronave será ocupada também por policiais armados com fuzis de longo alcance e alta precisão.

Programa de policiamento ostensivo e preventivo aéreo foi lançado hoje de manhã, durante solenidade de outorga de medalhas Tiradentes e formatura de novos cabos.

Coronel Rosalino Gimenez, comandante da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA) informou que a aeronave será empregada no policiamento ostensivo e dará suporte para as viaturas em terra. Sobrevoos diários serão em pontos específicos indicados a partir de levantamento feito pelo setor de inteligência da Polícia Militar.

Guimenez, salientou ainda que o helicóptero modelo HS350 B3 e Prefixo PT-GMS consegue se deslocar de um ponto a outro da cidade em poucos minutos e, em razão disso não há necessidade de sobrevoar mais tempo por dia.

Coronel Waldir Ribeiro Acosta, comandante da PM, a aeronave fará hoje o primeiro sobrevoo à tarde. A aeronave também poderá ser empregada em ações de policiamento na fronteira e em operações de divisa com estados, como Mato Grosso, Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

José Carlos Barbosa, secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato explicou que o custo estimado para operacionalizar a aeronave será de R$ 35 mil por mês, com base em acordo firmado com empresa prestadora de serviço que dará manutenção diária ao helicóptero.

“A partir de agora a segurança pública de Mato Grosso do Sul sobe de patamar porque esse helicóptero, além de mostrar alto poder de resposta, demonstra que a corporação está organizada”, destacou o secretário.

