Gravação mostra traficantes de SP negociando envio de armas para a Favela da Rochinha/RJ

De acordo com a publicação do G1 a Policia Civil de São Paulo divulgou hoje (19) uma gravação telefônica que mostra traficantes negociando armas e munições com o objetivo de reforçar uma facção criminosa carioca na guerra do tráfico de drogas na Favela da Rocinha e da Zona Sul carioca.

Ainda de acordo com a matéria do site esta gravação foi obtida no mês passado, mas divulgada somente agora e traz o traficante Fabiano Freitas apontado como o chefe da quadrilha numa conversa com um interlocutor, que não foi identificado ainda pela Polícia.

Comentários