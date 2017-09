Grave acidente faz mais uma vítima na BR-163

Um acidente na noite de ontem (21) na BR-163 em São Gabriel do Oeste vitimou Valmir Pinheiro da Silva, de 36 anos. De acordo com informações a vítima era morador de um assentamento em São Gabriel do Oeste.

O acidente fatal aconteceu quando Silvia que conduzia um Gol teria invadido a pista contrária e colidindo frontalmente com uma carreta.

As Equipes da CCR MS Via e do SAMU tentaram reanimar a vítima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A PRF e a Policia Civil estiveram no local do acidente.

Informações de acordo com o site Edição MS.

