Grávida furta produtos em loja de artigos para bebês no Shopping de Campo Grande com ajuda de amiga

Duas mulheres, uma delas grávida, furtaram mais de R$ 2 mil em roupinhas de bebê de uma loja infantil do shopping Norte Sul Plaza, ontem (23) em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, as autoras colocaram mais de 20 peças em uma sacola de outra loja e saíram sem pagar a conta.

O caso foi registrado pela proprietária do estabelecimento, de 36 anos. Ela relatou à polícia que as mulheres, uma delas grávida e de aproximadamente 37 anos, entraram na loja por volta das 13 horas e começaram a colocar várias roupinhas em uma sacola.

As autoras chegaram a preparar uma mala que era vendida no local com várias peças, mas acabaram deixando para trás depois de serem questionadas se ficariam com os produtos por uma das funcionárias que trabalhavam ali. No entanto, as roupas que colocaram na sacola que carregavam foram todas levadas.

Contudo uma outra funcionária teria flagrado o furto, mas por medo de as mulheres estarem armadas não as abordou na saída da loja. Só depois de avisar uma colega de trabalho sobre o crime, foi que as testemunhas resolveram ir atrás da dupla, mas não as encontraram mais.

Toda a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento e as imagens devem ser entregues para a polícia.

O caso foi registrado como furto qualificado mediante concurso de pessoas.

Comentários