Professor mineiro usa imagens da Gretchen na correção de provas

Foi bem na prova? Nada de receber “estrelinha” ou carimbo do Mickey estampado ao lado da nota. Pelo menos para os estudantes da Escola Estadual Professor Caetano Azeredo em Belo Horizonte o incentivo vem de fotos da Gretchen, considerada a rainha de memes do Brasil.

O professor de língua portuguesa, Vitor Lucas, autor da brincadeira que acabou viralizando na web informou que “Se o aluno foi bem, recebe a ‘Gretchen sorrindo’. Se a nota for na média, recebe a ‘Gretchen séria’. Se a nota for baixa, aí leva a foto da ‘Gretchen triste’”.

Esta iniciativa do professor foi inspirada numa ação que estava sendo feita por um colega dele. E contou que “A ideia mesmo é do Alan Raniel, professor de matemática. Quando eu vi um post dele na internet com as fotos da Gretchen nas provas perguntei pra ele se eu podia fazer o mesmo e aí que tudo começou”.

Alan é professor da Escola Municipal Gilberto Alves da Silva em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Eu sempre gostei de séries, de animes e vivia colocando Pokemon, o Coiote nas minhas provas porque matemática já é uma matéria que gera tensão, né? Quando eu tive a ideia de colocar imagens dos memes da Gretchen, os alunos adoraram. Eles acharam muito engraçado”, contou.

Esta história acabou chegando até a Rainha do Bumbum; a Gretchen. “Eu achei incrível. Aliás foi superinovador. Ele dá as notas das provas com os meus memes, com os meus gifs. Adorei! Achei supercriativo”, disse Gretchen, fã dos memes e gifs inspirados nela. “Eu adoro todos eles”.

Gretchen ainda salientou que deseja encontrar o professor Vitor Lucas. “Como eu vou estar fazendo show em Belo Horizonte, vou fazer questão de conhecer esse professor. Com certeza”. Ela vai se apresentar no dia 23 de junho na capital mineira.

