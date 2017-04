Greve geral reúne cerca de 5 mil pessoas na Capital

A Greve Geral contra as reformas do presidente Michel Temer se iniciou hoje (28/04) as 8h da manhã na Praça Ary Coelho, e contou com aproximadamente 5 mil pessoas de acordo com a Policia Militar.

Carros de som, bandeiras, cartazes com dizeres contra a reforma da presidência foi desta forma que os manifestantes pararam o trânsito no centro da capital hoje.

Ônibus com trabalhadores do interior estão chegando para a mobilização.

Nas ruas do centro, grande parte do comércio está funcionando normalmente, com a aproximação dos manifestantes algumas lojas estão com meia porta fechada, por motivo de segurança.

