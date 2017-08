Guarda-roupa cai em cima de idoso que morre prensado

Ao ir visitar o pai, um pecuarista de 87 anos, Sebastião Felix da Silva, sua filha de 55 anos acabou encontrando o corpo do idoso em sua residência no Itanhangá Park, na Capital. O corpo do idoso estava no quarto, prensado por um guarda-roupa.

Informações da filha foi que ao chegar na residência de Sebastião passou a chama-lo mas o mesmo não respondia diante da negativa resolveu entrar na casa, pois possui a chave. Ao abrir a residência encontrou o pai caído no chão do quarto prensado por um guarda-roupa de cima do idoso e acabou constatando a morte de Sebastião.

Foram acionados o SAMU, A Policia Militar e a Perícia da Policia Civil.

A Polícia registrou o caso como morte a esclarecer.

