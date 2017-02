Guerra do Narcotráfico na fronteira entre Brasil e Paraguai se intensifica

Guerra do narcotráfico na fronteira entre Brasil e Paraguai está ganhando novos rumos, pois estão surgindo os remanescentes do grupo de Jorge Rafaat Toumani, executado em junho de 2016 com tiros de metralhadora antiaérea. Ele tentava expulsar o PCC da região e voltar a controlar o tráfico de armas e drogas.

Adair José Belo, 46 ex-policial está reunindo integrantes da família Rafaat com o objetivo de vingar a morte de seu ex-patrão. Depois do assassinado de Rafaat, a fronteira tornou-se um campo de batalha onde vários grupos estão tentando se instalar e dominar o submundo do crime organizado. É um negócio que supera a renda de diversas multinacionais, acima de 300 milhões de dólares por ano.

O clima na fronteira é de guerra. As ruas de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com a cidade de Ponta Porã, tornaram-se palco de batalhas onde os adversários se enfrentam com armas de grosso calibre e aumentam a conta de velórios.

Comentários