Hackers atacam site de publicitaria com ‘Fakes’ pornográficos

CORRESPONDENTE (PONTA-PORÃ – MS) – O grupo Comercio Delas com 241.600 participantes vem enfrenta uma onde de ‘Fakes’ de cunha pornográfico. Vivian Jorge idealizadora da página com o objetivo de alavancar a vendas de bolsas há quatro anos, explica que 10 moderadores tentam deter os perfis ‘Fakes’ responsáveis pelas transmissões.

“Trabalhamos noite e dia. Estamos a todo vapor excluindo as publicações, os fakes e deixando de aceitar no grupo pessoas que estejam a menos de um ano no Facebook”, explicou a empresária. O nome ‘Comércio Delas’ foi escolhido para que outras pessoas também fizessem propaganda de seus produtos e itens que estão em bom estado, mas não usam mais, criando assim um canal de vendas sem fins lucrativos.

Diante do crescimento da página, Vivian acredita que as publicações de conteúdo adulto podem estar sendo feitas por ‘concorrentes’, pessoas que têm grupos semelhantes e querem esvaziar o criado por ela. A concorrência é tamanha que, segundo a jovem, seu pai já chegou a registrar Boletim de Ocorrência depois que a página pessoal da filha foi hackeada.

“Fizeram um perfil falso com meu nome dizendo que eu era garota de programa e colocaram meu número de celular que pegaram lá no grupo”, contou. Por isso, Vivian pede que os participantes do Comércio Delas ajudem denunciando não só as publicações, mas também os fakes que as fazem.

