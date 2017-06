Helicóptero da Policia Militar faz resgate de vítima de acidente em rodovia

Na manhã dessa segunda feira (05), a aeronave Harpia 01 operada pela Policia Militar realizou em conjunto com o Corpo de Bombeiros o resgate de uma vítima de acidente automobilístico envolvendo uma caminhonete L 200 e um veiculo HB20, que ocorreu na BR 262, a 70Km de Campo Grande – MS

No local havia sete vitimas, sendo uma fatal. Cinco feridos foram encaminhados aos hospitais através de ambulância. Outra vítima que estava preso as ferragens, e em estado grave, foi transportado dentro da aeronave até a Santa Casa de Campo Grande.

De acordo com o Tenente Coronel PM Rosalino Gimenez Filho, Comandante do Grupo de Patrulhamento Aéreo, a aeronave possui características como rapidez, mobilidade, abrangência e excelente campo de visão, o que faz da aplicação da aeronave na segurança pública um fator fundamental para salvar vidas, o que ocorreu neste caso.

A Policia Militar tem empregado desde o dia 20 de abril, diariamente o helicóptero PT-GMS, conhecido como HARPIA 01, no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo da cidade de Campo Grande, atuando isolada ou conjuntamente com os batalhões. A aeronave também tem sido utilizada em resgates, missões de proteção ao meio ambiente e policiamento no interior do estado sempre que solicitada.