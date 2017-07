Helicóptero reforça ‘mega blitz’ em pontos estratégicos da Capital

Desde a madrugada de hoje (30), o 10º Batalhão da Policia Militar realiza operação policial em avenidas da região da Gameleira, Shopping Norte Sul e demais bairros, escolhidos estrategicamente, de Campo Grande.

A operação visa a retirada de condutores não habilitados e carros irregulares das ruas de Campo Grande, a operação, de hoje, objetiva reduzir a incidência de crimes nas regiões.

Monitoração

As estradas vicinais estão sendo monitoradas devido a utilização de criminosos que para transporte de contrabando e produtos de roubos e furtos. Dessa forma, a aeronave auxilia na localização de possíveis infratores.

Planejamento do 10º Batalhão e o GPA é que a operação se estenda até o período da noite. Locais e horários foram escolhidos conforme maior incidência de criminalidade.

De acordo com o Tenente Coronel PM Rosalino Gimenez Filho, piloto do HARPIA 01, a aeronave permanecerá de prontidão e participará em todas as fases da operação para apoiar as viaturas sempre que necessário.

Em comunicação com a aeronave o operador tem informações privilegiadas, tendo em vista que o helicóptero é uma excelente plataforma de observação, tem um raio de visão de 360º numa distância aproximada de 10 km.

Comentários