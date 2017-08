Herculano Borges – Dep. Estadual

O QUE O POVO ESPERA DE NÓS!

HERCULANO BORGES DANIEL (43): Prof. de Educação Física formado pela UFMS, casado com D. Adriana. Possui um casal de filhos. Pós-Graduado em Treinamento Desportivo (Universidade de Nova Iguaçu- RJ) e Teoterapia (Unifil- Londrina PR). Foi Diretor de Ensino Médio do Colégio CBA/ABC; Coordenador de Esportes do Colégio ABC, Técnico da Seleção de Futsal de Mato Grosso do Sul e Treinador de Futsal da UCDB e dos Colégios Dom Bosco e ABC. Desenvolve ações voltadas ao esporte de inclusão social e rendimento. Tem parcerias na área social com Igrejas e Associações. É cronista esportivo no Rádio e Televisão. Em 2008 foi eleito Vereador de Campo Grande com 4.078 votos. Em 2012 foi reeleito com 6.194 votos. Em Abril de 2013 assumiu o comando da Secretaria de Estado da Juventude. Foi o primeiro Secretário Estadual da pasta no MS. Nas eleições de 2014 disputou a vaga para Deputado Estadual obtendo 16.813 votos. Atualmente é Presidente Municipal e 2º Vice Presidente Estadual do Partido Solidariedade. Foi entrevistado no Programa BOCA DO POVO pela DIFUSORA-FM 101.9 quarta-feira (09/08) pelo Jor. B. de Paula Filho.

*Por Josimar Palácio

Boca: Como será sua campanha para reeleição?

HERCULANO BORGES – “Reeleição não se faz na hora. É feita no ‘dia a dia’. Temos que estar presentes nas bases, sendo receptivos e procurando atender as demandas daqueles que nos confiaram o voto. O eleitor também exige: franqueza e honestidade dos seus representantes. A política está passando por intensa reformulação. Está saindo do forno uma nova safra”.

Boca: O “jeitinho” está virando coisa do passado?

HERCULANO BORGES – “Acredito que sim. A sinceridade é essencial com o eleitor. Nunca prometer aquilo que não iremos cumprir. Assim se constroem bases sólidas de candidatura e reeleição. Nesse eterno caminhar precisamos exercitar: sinceridade, franqueza e outras boas qualidades. Eis a fórmula”.

Boca: Qual a diferença entre a vereança e o cargo de deputado estadual?

HERCULANO BORGES – “O vereador vive muito perto da base. Seu contato com o povo é cotidiano. O deputado estadual possui função mais abrangente. É a diferença entre ver a árvore e a floresta. Ser deputado exige empenho, contatos e o interesse geral por tudo. É um estudar constante, um trabalho incessante que nos obriga o afastamento das pessoas, familiares e amigos, devido as viagens para atender às necessidades daqueles que nos confiaram o empenho de suas necessidades”.

Boca: Comissões devem tomar muito tempo…

HERCULANO BORGES – “Vereador ou deputado trabalham na elaboração e aprovação de leis, só que o volume de atividades de um deputado estadual é muito grande porque exige de nós a participação de comissões e discussões diversas. Como presidente da comissão de direitos do consumidor, acompanhamos recentemente a questão da cobrança da Cosip em relação a suspensão do pagamento retroativo.

Boca: Trabalhar exige deslocamentos, ausências – inclusive do lar…

HERCULANO BORGES – A espinha dorsal de trabalho de um vereador e deputado é a mesma, é constituída de elaboração de projetos, metas, fiscalização, interlocução com a sociedade e formulação de Leis, mas o volume de atividades estaduais é muito grande. Por exemplo, lá na assembleia faço parte da frente parlamentar de regularização fundiária, como vice presidente e estamos discutindo sobre as titulações e regularização da documentação das famílias assentadas no estado. Para isso estou indo a Brasília constantemente para buscar melhores soluções para esta demanda fundiária.

Boca: O senhor quando era vereador votou pela queda da Cosip…

HERCULANO BORGES – Enquanto vereador, votamos para ‘derrubar’ a cobrança porque tinha mais de R$ 50 milhões em cofre e as ruas estavam às escuras a criminalidade aumentando. O ex-prefeito na época quando a câmara fez a ação, destinou parte do dinheiro e comprou as lâmpadas Led e instalou sem planejamento, porque a lâmpada Led tem especificidades diferentes da tradicional na sua instalação.

Boca: A Cosip não é uma bitributação?

HERCULANO BORGES Enviamos um requerimento à Energisa solicitando informações de como é feito o cálculo da contribuição total da fatura, pois aparentemente neste cálculo esta havendo uma bitributação, o que não seria permitido.

HERCULANO BORGES – “Resta-nos agradecer a oportunidade que a BOCA DO POVO e DIFUSORA-FM 101.9 dá a os deputados, vereadores e autoridades, oportunizando divulgar nossa trabalho e esclarecer à população sobre nossas ações. Também quero abraçar aqueles que nos confiaram a missão que estamos desempenhando em nossa Assembleia Legislativa, e pretendemos trilhar sempre os caminhos que nos levarão a satisfazer plenamente a confiabilidade que em nós tiveram e que certamente poderão continuar confiando. Muito obrigado!”.

