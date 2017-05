Hidrovia do Rio Paraguai é tema de Road Show em Corumbá

Evento faz parte do circuito de palestras técnicas sobre os resultados do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do canal de navegação

Será realizado em Corumbá, no próximo dia 19 de maio, o “Road Show EVTEA da Hidrovia do Rio Paraguai”, um circuito de palestras técnicas sobre os resultados obtidos no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) no que se refere ao trecho brasileiro da Hidrovia.

O evento é aberto ao público e direcionado aos interessados em conhecer as conclusões do EVTEA. A organização espera receber autoridades governamentais, promotores públicos estaduais e federais, representantes de classe e da sociedade civil, como ONGS, e comunidade em geral, que poderão fazer perguntas aos coordenadores do Estudo após a apresentação dos resultados.

O Estudo de Viabilidade reúne um conjunto de análises obtidas por meio de levantamentos realizados por uma equipe multidisciplinar formada por dezenas de professores doutores, acadêmicos de graduação, mestrado e doutorado do Instituto Tecnológico de Infraestrutura de Transportes (ITTI) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e foi executado por meio de um Termo de Cooperação com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Pesquisa

O EVTEA estudou o trecho de 1270 km entre Cáceres/MT e Porto Murtinho/MS e projetou as potencialidades futuras da Hidrovia no que se refere às ações para a melhoria da infraestrutura, aumento da segurança na navegação, transporte de novas cargas, implantação e reestruturação de terminais portuários.

“Os estudos de viabilidade são imprescindíveis na instalação de empreendimentos, inclusive no setor do transporte hidroviário, sendo analisados os aspectos técnicos, econômicos e ambientais”, explica o prof. Dr. Eduardo Ratton, coordenador geral do EVTEA.

Para fazer o levantamento, os pesquisadores realizaram cinco expedições de campo somando 4 mil km navegados pelos rios Paraguai, Miranda e Cuiabá. Três das expedições foram realizadas em parceira com o 6º Distrito Naval de Ladário, da Marinha do Brasil, com o qual a UFPR assinou um Acordo de Cooperação permitindo a troca de experiências, a coleta de informações e a proposição de ações com o objetivo de melhorar a Hidrovia.

“O Road Show é uma oportunidade de participação da população na Administração Pública, uma forma de exercício da cidadania já que possibilita o esclarecimento de dúvidas e a troca de informações”, ressalta Ratton.

Hidrovia do Rio Paraguai

A Hidrovia tem ao todo 3.442 km e contempla cinco países: Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai, sendo um dos mais importantes eixos de integração política econômica, social e econômica da América do Sul.

Road Show

O circuito de palestras é promovido pela UFPR, DNIT e Administração da Hidrovia do Rio Paraguai (Ahipar) e ocorrerá no Hotel Nacional, a partir das 09h do dia 19 de maio.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://goo.gl/YISnAX ou no site: www.itti.org.br . A entrada é gratuita.

Confira a programação:

09h – Credenciamento

09h30 – Abertura do evento

10h – Apresentação DNIT/Ahipar

12h – Intervalo para almoço

14h – Apresentação UFPR

15h30 – Coffee break

16h – Perguntas e debate

17h – Encerramento

Local: R. América, 936 – Centro, Corumbá/MS

Informações: (41) 3226-6658

Comentários