Homem atira contra escritório de ex-vereador e apresentador na Capital

Confusão e briga entre ex-funcionários do apresentador e ex-vereador Vanderlei Cabeludo. A briga saiu do controle na tarde de hoje (4), na Rua General Osório, bairro Amambaí, em Campo Grande.

De acordo com as testemunhas um homem desceu de uma caminhonete por volta das 13h de hoje e fez diversos disparos de arma de fogo contra a posta do escritório do ex-vereador e veículo de uma pessoa que trabalhava no local.

Os tiros não atingiram ninguém e o autor dos disparos fugiu na sequência no sentido da Avenida Barão do Rio Branco. Os alvos seriam um antigo cinegrafista do apresentador e o filho dele. Em contato com a suposta vítima, por telefone, ela negou a ocorrência.

O ex-vereador, no entanto, confirmou o atentado, mas destacou que nenhum dos envolvidos trabalha mais com ele e que não tinha os detalhes do ocorrido já que está em viagem, na cidade de Jardim.

A dupla de ex-funcionários teria uma rixa antiga, mas os motivos não foram informados.

