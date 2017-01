Homem de 42 anos é encontrado morto embaixo de cama na rua

Familiares disseram que homem era dependente químico e não voltou para casa após pedir R$ 20 para a mãe para comprar droga

Um homem de 42 anos de idade foi encontrado morto por volta de 7h de hoje (12) em Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande. O corpo estava embaixo de uma cama box, arrastada pela rua e jogada ao lado de uma avenida do bairro Estrela Tovi, na região oeste da cidade.

A vítima foi identificada como Jair Oliveira de Souza, morador no Parque do Lago II, bairro próximo ao local do crime. Acionados por moradores que passavam pela rua e se depararam com a cena macabra, policiais militares estão no local aguardando a perícia da Polícia Civil.

De acordo com a PM, o homem apresenta ferimentos e sangramento da cabeça, mas a causa da morte ainda não foi esclarecida. Os primeiros levantamentos mostram que a cama foi arrastada de uma casa que fica a cem metros do local do crime. Ao lado do corpo foi encontrada a bicicleta de Jair.

Os pais de Jair, que reconheceram o corpo, disseram que o homem era dependente de drogas e álcool há vários anos. Por volta de 21h de ontem ele saiu de casa e não foi mais visto com vida. Antes, pediu R$ 20 para a mãe, possivelmente para comprar entorpecente, segundo ela.

Fonte: Campo Grande News

