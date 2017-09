Homem é agredido pela ex-mulher a facãozadas

Um homem de 53 anos mesmo estando separado foi agredido a golpes de fação pela ex-mulher, 42 anos. A vítima teria ido à casa do ex-marido ontem (26) e flagrou a atual na casa.

A autora desferiu os golpes de fação no momento em que a vítima retirava o lixo da residência. O homem sofreu lesões nas mãos e braços. A namorada também sofreu lesões nos lábios, perna e braço.

Na delegacia a agressora ainda tentou agredir mais uma vez a namorada que estava aguardando no carro o termino do registro do BO. A agressora fugiu no momento em que os policiais foram acionados.

O homem ainda relatou aos policias que a ex-mulher havia o ameaçado de morte, pois não aceitava nenhuma outra mulher em sua casa.

