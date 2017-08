Homem é assassinado a golpes de machado em quitinete

De acordo com o site Naviraí na Net Valdomiro Alves dos Santos, de 53 anos, foi assassinado a golpes de machado dentro de sua residência, na noite do último sábado(19), em Naviraí/MS.

O crime teria ocorrido por volta das 19h10min. A Polícia Militar foi acionada para atender um suposto Homicídio ocorrido em uma quitinete, localizada na rua Dinamarca no centro da cidade de Naviraí/MS.

Quando os Policiais chegaram e se depararam com a proprietária no local o qual informou que os inquilinos que residem nos fundos após consumirem bebidas alcoólicas começaram com uma discussão no interior das quitinetes onde Valdomiro residia.

Após a discussão a mulher disse que ouvi um barulho e viu quando o autor do crime se evadiu do local utilizando uma bicicleta.

Ainda de acordo com o site os policiais adentraram a quitinete e se depararam com Valdomiro, ainda com vida, caído de bruços e com sangramento na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado, mas foi constatado óbito no caminho do hospital.

O acusado que reside em uma quitinete ao lado da vítima não foi localizado. Contudo no interior do imóvel foi localizado um machado com manchas de sangue, possivelmente utilizado no crime.

O caso foi registrado no 1ºDP como Homicídio Simples e está sendo investigado.

