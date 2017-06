Homem é assassinado a tiros de AK 47 em Pedro Juan fronteira com Ponta Porã

CORRESPONDENTE (PONTA-PORÃ – MS) – Na tarde de hoje (16), por volta das 14h20, um homem foi assassinado com vários disparos de arma AK 47, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã- Mato Grosso do Sul.

O homem identificado como Alejandro Manoel Rodriguez, de 26 anos, mas de acordo com informações da polícia paraguaia, a verdadeira identidade do indivíduo seria Edgar morinigo. A vítima transitava a bordo de uma motocicleta da marca Kenton 110cc, cor preta, placa do Paraguai, pela rua Toledo no bairro San Juan Neuman em companhia de uma mulher, quando foi alcançado pelos pistoleiros que estariam em uma camionete Hilux os quais efetuaram vários disparos contra a vítima que morreu no local.

A mulher desapareceu e a polícia busca sua identificação.

