Homem é encontrado morto depois de ser visto com corrente caldeada no pescoço

Um homem de 37 anos foi encontrado morto na noite de ontem (03/05), um dia após ter sido visto andando com uma corrente caldeada no pescoço, em Três Lagoas.

O corpo estava na calçada da casa onde a vítima morava, com ferimentos no pescoço e na cabeça causados por instrumentos cortantes. Havia marcas de sangue na entrada do portão e na terra. De acordo com informações do boletim de ocorrência.

O registro policial, informou que a terra aparentava ter sido lavada e rastelada. O mato ao redor da casa estava amassado, como se os suspeitos do crime tivessem passado pelo local carregando o corpo, e não arrastado.

A residência havia sido usado para consumo de bebidas alcoólicas, pois se encontrava no local garrafas e latas de bebidas. Um par do chinelo foi localizado ao lado da vítima, já o segundo par no terreno da casa.

Vizinhos relataram as autoridades policiais que com que a vítima se relacionava e as pessoas que costumava ter contato. A pessoa que dividia a casa com a vítima passou algumas informações e saiu do local. Foram apreendidos um pedaço de madeira com marcas de sangue, pano sujo que pode ter sido usado para limpar vestígios.

O caso foi registrado como homicídio e até a publicação desta reportagem nenhum suspeito havia sido preso.

