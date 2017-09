Homem é esfaqueado pela ex-mulher em Dois Irmãos do Buriti/MS

A ex-mulher de 34 anos esfaqueou o ex-marido de 25 anos no abdômen na noite de ontem (7) em Dois Irmãos do Buriti/MS. O ex-marido foi levado par ao hospital da região após ser esfaqueado no abdômen.

A atual esposa de 36 anos do rapaz informou aos policiais que estava em casa quando por volta das 21h30 de ontem (7) a ex-mulher de seu marido tentou invadir a sua residência de posse de uma faca.

Ainda de acordo com a esposa atual o marido havia tentado conversar com a ex-mulher mas a mesma não quis e na sequência já esfaqueou o ex-marido no abdômen e fugiu após a agressão.

Contudo os policiais ao serem acionados realizaram ronda e encontraram a autora do esfaqueamento que confessou o crime.

A agressora foi encaminhada a delegacia de polícia da cidade e autuada por homicídio.

