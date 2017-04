Homem é espancado ao tentar estuprar moradora em bairro da Capital

Hoje pela manhã, um rapaz de aproximadamente 25 anos, ainda não identificado foi preso em flagrante depois de tentar estuprar uma mulher na Vila Nhanhá. Ele invadiu a casa, tentou abusar sexualmente da moradora e foi espancado por populares que ouviram os gritos da vítima.

A mulher foi surpreendida pelo rapaz já dentro da casa, por volta das 7h30. Ela dormia e foi acordada com o suspeito a imobilizando. De acordo com o relato da vítima à polícia, o rapaz tirou as roupas e começou a se masturbar em cima da mulher, que conseguiu gritar por socorro, chamando atenção de vizinhos e pessoas que passavam na rua.

O rapaz tentou fugir, pulando muros de residências vizinhas e correndo pelas ruas sem as roupas, quando foi detido por populares que o agrediram e espancaram. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o rapaz foi preso em flagrante.

Com vários ferimentos pelo corpo e também dois cortes na cabeça, que de acordo com o sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, teria sido provocado por garrafadas.

O jovem acusado de estupro foi encaminhado para a Santa Casa. A Polícia Militar escoltou o suspeito, que deve ser levado para a delegacia após receber atendimento médico.

Bastante abalada, a vítima foi levada para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Ela não sofreu ferimentos graves e não precisou de atendimento médico.

O autor do crime chegou a dizer aos policiais que estava evadido do Presídio Semiaberto. Ele deve responder por estupro.

