Homem é executado com Ak-47 em Pedro Juan Caballero

De acordo com o site Capitan Bado foi encontrado um corpo com as mãos e pés amarrados. O corpo foi encontrado hoje (2) pela manhã na cidade de Pedro Juan Caballero.

Ainda de acordo com o site o homem foi morto com tiros de AK-47. Presume-se que o mesmo foi executado no mesmo lugar em que o corpo foi localizado. E se encontrava com uma fita adesiva amarrada na boca. O homem aparenta ter entre 30 e 35 anos de idade, mas a identidade ainda não foi revelada.

O corpo foi localizado em uma estrada do bairro.

O legista é esperado para verificar as causas da morte.

